رسانه اسرائیلی: هر مقام ارشد جمهوری اسلامی یا حزبالله به محض شناسایی حذف میشود
کانال ۱۲ گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، به ارتش این کشور دستور دادهاند هر مقام ارشد جمهوری اسلامی یا حزبالله به محض شناسایی، بدون نیاز به تایید رسمی زنجیره فرماندهی، هدف قرار گرفته و حذف شود.
طبق گزارش کانال ۱۲، این دستور با هدف جلوگیری از تاخیر در فعالیتهای عملیاتی در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و همچنین درگیری اسرائیل با حزبالله صادر شده است.
منابع اسرائیلی به کانال ۱۲ گفتهاند اسرائیل در روزهای آینده نیز قصد دارد نیروهای سرکوب در ایران را هدف قرار دهد «تا جایی که افکار عمومی ایران درک کند اکنون زمان قیام است.»