صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق از سر گرفته شد
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که دولت اقلیم کردستان در شمال عراق سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام کرد که با ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان موافقت کرده است.
صادرات نفت از طریق جیهان از زمان آغاز آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده بود. با آغاز این جنگ، زمانی که شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی پالایشگاههای نفت در این منطقه را هدف قرار دادند، شرکتهای خارجی مستقر در کردستان عراق فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، در بیانیهای موافقت دولت برای ازسرگیری فعالیت این خط لوله را «گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و تضمین حقوق همه طرفها» خواند و بر پایبندی این منطقه به هماهنگی با بغداد در مدیریت پرونده نفت، مطابق با چارچوبهای قانون اساسی، تاکید کرد.
تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از این اقدام استقبال کرد و ازسرگیری جریان نفت را «تحولی مثبت که همکاری اقتصادی و ثبات در منطقه را تقویت میکند» توصیف کرد.