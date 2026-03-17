ترامپ: حکومت ایران کاملا گیج و متزلزل شده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده گفت که جمهوری اسلامی در نتیجه عملیات آمریکا «کاملا گیج و متزلزل» شده و حالا درک کرده است که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد.
او که عصر سهشنبه ۲۶ اسفند به وقت شرق آمریکا در مراسمی به مناسبت روز سنت پاتریک در کاخ سفید صحبت میکرد، گفت که بازسازی ایران پس از حملات ممکن است سالها طول بکشد.
ترامپ همچنین با تمجید از قدرت ارتش آمریکا، از نیروهای نظامی این کشور بهدلیل نقششان در عملیاتهای کنونی قدردانی کرد.
او گفت: «ما کشوری بزرگ هستم و قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار داریم. من آن را در دوره نخست ریاستجمهوری خود بازسازی کردم و انتظار نداشتم در دوره دوم تا این اندازه مجبور به استفاده از آن شوم.»