صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: «بار دیگر، گروه‌های خارج از قانون، حمله جنایتکارانه خود را با هدف قرار دادن مقر سفارت ایالات متحده در پایتخت، بغداد، در شامگاه امروز تکرار کردند. این اقدام مجرمانه که از سوی دولت محکوم و مردود اعلام شده، یک حمله آشکار تروریستی علیه حاکمیت و هیبت عراق به‌شمار می‌رود.»

النعمان افزود: «هدف قرار دادن مقرهای هیئت‌های دیپلماتیک، به‌عنوان عملی غیرمسئولانه، نقضی جدی برای توافق‌نامه‌های بین‌المللی و روابط خارجی محسوب می‌شود و عراق را در برابر جامعه بین‌المللی در موقعیتی حساس قرار می‌دهد؛ امری که می‌تواند به اتخاذ اقداماتی منجر شود که منافع کشور و ملت ما را تهدید کند.»

او گفت: «در پی این حمله جنایتکارانه، فرمانده کل نیروهای مسلح، آقای محمد شیاع السودانی، بر دستورهای خود به دستگاه‌های امنیتی و نهادهای ذی‌ربط تأکید کرد که در انجام مسئولیت‌های خود هیچ‌گونه سهل‌انگاری نداشته باشند و عاملان را تعقیب و پیگیری کرده و برای اجرای عدالت به محاکمه بسپارند تا به مجازات عادلانه خود برسند.»

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: «هیچ‌گونه تردید یا عقب‌نشینی در مقابله با هر طرفی که تلاش کند امنیت پایتخت و سایر شهرهای عراق را مختل یا از سلاح خارج از چارچوب دولت سوءاستفاده کند، وجود نخواهد داشت.»