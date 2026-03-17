گروه نیابتی «سرایا اولیاء الدم» مسئولیت حملات علیه اهداف آمریکا در منطقه را بر عهده گرفت
گروه شبهنظامی عراقی «سرایا اولیاء الدم» که از گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود، با انتشار بیانیهای در گروه تلگرام خود جزئیاتی از حملاتی که طی دو هفته گذشته علیه مواضع و اهداف آمریکا در سراسر منطقه انجام شده را اعلام کرد و مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
این گروه اعلام کرد که ۵۰ حمله با استفاده از راکت و پهپاد علیه پایگاههای آمریکا در اقلیم کردستان عراق و ۲۱ حمله علیه کمپ ویکتوریا در بغداد انجام داده است.
همچنین، این گروه مدعی ۱۱ حمله با استفاده از پهپاد و موشک علیه نیروهای آمریکایی در سوریه، و ۲۸ حمله پهپادی در عربستان سعودی، کویت و اردن صورت داده است.