برنامه جهانی غذای سازمان ملل: ادامه جنگ در منطقه گرسنگی حاد در جهان را تشدید میکند
برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلام کرد که با ادامه جنگ جاری در خاورمیانه و اختلال در تجارت و اقتصاد ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان را در معرض گرسنگی حاد قرار دهد. به گفته این نهاد کشورهای واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا و آسیا بیش از همه آسیبپذیرند.
این نهاد بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای خود اعلام کرد: «در صورت پایان نیافتن این درگیری تا اواسط سال و باقی ماندن قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، ممکن است نزدیک به ۴۵ میلیون نفر دیگر دچار ناامنی غذایی حاد یا شرایطی بدتر شوند.»
کارل اسکو، معاون مدیر اجرایی و مدیر عملیات برنامه جهانی غذا، در بیانیهای گفت: «اگر این درگیری ادامه یابد، موجی از شوک را در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد و خانوادههایی که همین حالا هم توان تامین وعده غذایی بعدی خود را ندارند، بیشترین آسیب را خواهند دید.»