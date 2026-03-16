گزارش شهروندان: استقرار نیروهای نظامی و ایست بازرسی در ورودی شیراز و سراوان
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد و صبح دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران استقرار نیروهای نظامی، ایجاد ایستهای بازرسی و شنیده شدن صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است.
در شیراز شهروندان گزارش دادهاند که نیروهای بسیج و سپاه در پلیسراه پل فسا، در ورودی شهر، ایست بازرسی برقرار کردهاند.
در سراوان نیز به گفته شاهدان، در ساعات صبح نیروهای نظامی در چند نقطه شهر از جمله چهارراه شهر، خیابان آزادی، چهارراه سپاه، میدان فرمانداری و فلکه قدس مستقر شدهاند.
همچنین در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان شهروندان بامداد دوشنبه از شنیده شدن صدای جنگندهها خبر دادهاند.
در کرج نیز حوالی ساعت ۰۲:۵۰ بامداد چند انفجار گزارش شده است.
در تهران شهروندان اعلام کردهاند که حدود ساعت ۰۲:۵۰ بامداد در غرب شهر یک جنگنده از آسمان عبور کرده و همزمان صدای انفجارهای پیاپی شنیده شده است. همچنین در بخش جنوبی شهرک اکباتان در امتداد خیابان آزادی حدود پنج انفجار شدید همراه با آتش و صدای بلند رخ داده که به گفته شاهدان احتمالاً مربوط به انفجار مهمات بوده است.
در پی گزارشها درباره احتمال مینگذاری تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، گمانهزنیها در ژاپن درباره احتمال مشارکت این کشور در تامین امنیت این آبراه افزایش یافته است.
خبرگزاری کیودو گزارش داد که موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه، در نشست مجلس مشاوران ژاپن اعلام کرده توکیو با «نگرانی جدی» در حال بررسی اطلاعات مربوط به مینگذاری احتمالی تنگه هرمز توسط حکومت ایران است.
همزمان وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد کوئیزومی شینجیرو، وزیر دفاع ژاپن در گفتوگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود تاکید کرده است که «حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، از جمله در تنگه هرمز، برای جامعه بینالمللی از جمله ژاپن اهمیت فوقالعادهای دارد» و توکیو خواهان «ارتباط و هماهنگی نزدیکتر با کشورهای ذیربط» است.
روزنامه آساهی نیز گزارش داده است که در پی درخواست احتمالی آمریکا برای اعزام کشتیهای ژاپن و دیگر کشورها به تنگه هرمز، وزیران دفاع دو کشور «احتمالاً درباره این موضوع گفتوگو کردهاند».
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجار و پرواز جنگندهها شنیده شده و همزمان ایستهای بازرسی و حضور نیروهای امنیتی در برخی مناطق گزارش شده است.
در لار شهروندان گزارش دادهاند که حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد پنج تا شش انفجار رخ داده و همزمان صدای پرواز جنگندهها نیز شنیده شده است. به گفته شاهدان، جنگندهها از حدود ساعت یک بامداد به مدت نزدیک به نیم ساعت بر فراز آسمان شهرک کهنه لارستان در حال پرواز بودهاند. همچنین گزارش شده که در کوههای روستای خلیلی، در مرز شهرستانهای لار و لامرد، شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند سامانه پرتاب موشک مستقر شده و اقدام به شلیک کرده است.
در اراک نیز شهروندان حوالی ساعت ۱:۲۰ بامداد از شنیده شدن صدای رفتوآمد جنگندهها در آسمان شهرستان خبر دادهاند.
در کرج گزارش شده که در بلوار سرداران و در مسیر غرب به شرق ایست بازرسی برقرار شده است.
در تهران نیز شهروندان بامداد دوشنبه از استقرار ایست بازرسی در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، در کوچه شانزدهم گاندی خبر دادهاند؛ جایی که حضور نیروهای سپاه و خودروهای سنگین گزارش شده است. همچنین حدود ساعت ۳:۲۰ بامداد در منطقه ستارخان چند صدای مهیب انفجار شنیده شده است.
در بهبهان نیز شهروندان از شنیده شدن صداهای انفجار مهیب خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند و بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای پدافند و انفجار شنیده شده و همزمان حضور و استقرار نیروهای امنیتی و بسیج در برخی مناطق افزایش یافته است.
در تهران شهروندان گزارش دادهاند که بین ساعت ۲۱ تا ۲۲ صدای پدافند در شرق شهر شنیده شده است. همچنین در بزرگراه نواب، زیر پل هلال احمر در مسیر شمال ایست بازرسی برقرار شده و در اتوبان صدر، خروجی شریعتی، نیروهای امنیتی زیر پل چادر زدهاند. به گفته شاهدان، خودروهای یگان ویژه، سپاه و نیروهای سرکوب نیز در پارکینگ باهنر در بخش کارکنان شهرداری منطقه یک مستقر شدهاند.
در کرج نیز شهروندان از راهاندازی یک پایگاه جدید بسیج در منطقه جعفرآباد، پشت پارک جعفرآباد در مسیر محمدشهر به ماهدشت (پیش از ماهدشت) خبر دادهاند.
گزارشها از قم نیز حاکی از حضور شبانه تعداد زیادی از نیروهای بسیج در فلکه مفید است.
در بوشهر شهروندان اعلام کردهاند که در مسیر تنگک ۳ به سمت عالیشهر ایست بازرسی نیروهای بسیج برقرار شده و این ایست بازرسی بهصورت ۲۴ ساعته فعال است.
همچنین در بندرعباس حوالی ساعت ۲۴ صدای انفجار شنیده شده است.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به کشتار گسترده معترضان توسط جمهوری اسلامی، گفت حاکمان ایران «تروریست و خطرناک» هستند و تاکید کرد در جریان اعتراضات اخیر دهها هزار نفر از شهروندان بیسلاح که در تظاهرات مسالمتآمیز شرکت کرده بودند کشته شدهاند.
دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری ایرفورسوان، حکومت ایران را به سرکوب مرگبار معترضان و انتشار اطلاعات جعلی متهم کرد.
ترامپ تاکید کرد که «حکومت ایران تنها در دو روز ۳۲ هزار نفر از مردم بیگناهی را که با دست خالی در خیابانها تظاهرات مسالمتآمیز کرده بودند، بهطور وحشیانه کشت.» او حاکمان ایران را «افرادی تروریست و خطرناک» توصیف کرد و گفت این حکومت در جریان درگیریهای اخیر «ضربات مهلکی» خورده است.
رییسجمهوری آمریکا افزود که به باور او حکومت ایران ممکن است «تا بیش از ده سال نتواند به شرایط پیش از عملیات خشم حماسی بازگردد.»
ترامپ همچنین درباره احتمال مذاکره با تهران گفت: «آنها بهشدت علاقهمند به مذاکره هستند، اما من در حال حاضر تمایلی به این کار ندارم.» او اضافه کرد که وضعیت رهبری در ایران نامشخص است و گفت: «اصلاً نمیدانم چه کسی اکنون آنها را رهبری میکند و با چه کسی باید مذاکره کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود به راهپیماییهای حکومتی «روز قدس» اشاره کرد و تاکید کرد که تصاویر منتشرشده از حضور گسترده مردم در این مراسم واقعی نیست. او گفت: «آنها یک ویدیوی جعلی با هوش مصنوعی ساختند و مدعی شدند بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای حمایت از حکومت به خیابان آمدند، اما با این کارها راهی به جایی نمیبرند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که تنشها میان ایران و آمریکا و متحدانش در منطقه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به تشدید بحران و جنگ رسانهای متهم میکنند.
ترامپ ساعتی پیش از آن نیز با انتشار متنی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال، جمهوری اسلامی را به استفاده از اطلاعات جعلی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای بزرگنمایی توان نظامی خود متهم کرد. او در این متن نوشت: «ایران مدتهاست بهعنوان استاد دستکاری رسانهها و روابط عمومی شناخته میشود. آنها از نظر نظامی ناکارآمد و ضعیف هستند، اما در خوراک دادن اطلاعات نادرست به رسانههای فیکنیوز بسیار ماهرند.»
ترامپ تاکید کرد تهران با استفاده از فناوریهای جدید تلاش میکند تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد. او گفت: «هوش مصنوعی به سلاح دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شده است.»
او در توضیح این ادعا گفت: «آنها قایقهای انتحاری جعلی را نشان میدهند که به کشتیهای مختلف در دریا شلیک میکنند؛ صحنههایی که قدرتمند و ترسناک به نظر میرسند، اما چنین قایقهایی اصلاً وجود ندارند.»