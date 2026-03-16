بر اساس گزارش‌های دریافتی از شهروندان در بامداد و صبح دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران استقرار نیروهای نظامی، ایجاد ایست‌های بازرسی و شنیده شدن صدای جنگنده‌ها و انفجار گزارش شده است.

در شیراز شهروندان گزارش داده‌اند که نیروهای بسیج و سپاه در پلیس‌راه پل فسا، در ورودی شهر، ایست بازرسی برقرار کرده‌اند.

در سراوان نیز به گفته شاهدان، در ساعات صبح نیروهای نظامی در چند نقطه شهر از جمله چهارراه شهر، خیابان آزادی، چهارراه سپاه، میدان فرمانداری و فلکه قدس مستقر شده‌اند.

همچنین در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان شهروندان بامداد دوشنبه از شنیده شدن صدای جنگنده‌ها خبر داده‌اند.

در کرج نیز حوالی ساعت ۰۲:۵۰ بامداد چند انفجار گزارش شده است.

در تهران شهروندان اعلام کرده‌اند که حدود ساعت ۰۲:۵۰ بامداد در غرب شهر یک جنگنده از آسمان عبور کرده و هم‌زمان صدای انفجارهای پیاپی شنیده شده است. همچنین در بخش جنوبی شهرک اکباتان در امتداد خیابان آزادی حدود پنج انفجار شدید همراه با آتش و صدای بلند رخ داده که به گفته شاهدان احتمالاً مربوط به انفجار مهمات بوده است.

