دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی در حال شکست است و تنها پیروزیهایی که به دست میآورد، در ویدیوهایی است که با کمک هوش مصنوعی میسازد.
او افزود: «آنها ساختمانها و کشتیهای در حال سوختن را نشان میدهند، اما در واقع اینها اخبار جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی هستند.»
ترامپ اضافه کرد: «آنها قایقهای کامیکازه جعلی را نشان دادند که به کشتیها در دریا حمله میکنند؛ تصاویری که قدرتمند و خشن به نظر میرسد، اما چنین قایقهایی وجود ندارند؛ اینها اطلاعات ساختگی است تا نشان دهند نیروی نظامی شکستخوردهشان چقدر سرسخت است.»
ترامپ گزارش چند روز قبل روزنامه وال استریت ژورنال در مورد آسیب دیدن پنج هواپیمای سوخترسان آمریکا که را نادرست خواند و گفت که آنها همگی در حال خدمت هستند، بهجز یکی که بهزودی دوباره پرواز خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در مورد ایران گفت که مقامهای جمهوری اسلامی شدیدا خواستار مذاکره هستند، اما فکر نمیکنم آنها آماده باشند و اصلا نمی دانم چه کسی انها را اکنون رهبری می کنند و باید با کدام فرد مذاکره کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد وضعیت در تنگه هرمز به خبرنگاران گفت: «ما با کشورهای دیگر در مورد کنترل تنگه هرمز صحبت میکنیم.»
او دراین مورد به گفتوگوهای ایالات متحده با هفت کشوردرباره تنگه هرمز و کمک آنان به بازگشایی این تنگه اشاره کرد.
رییسجمهوری آمریکا به نام این کشورها اشاره نکرد.
ترامپ تاکید کرد که اسرائیل با آمریکا برای تأمین امنیت تنگه هرمز همکاری میکند.
او در مورد جنگ در ایران نیز گفت: «ما در حال ضربه زدن به تولید پهپاد در ایران هستیم.»
رییسجمهوری فرانسه در گفتوگوی تلفنی با همتای ایرانی خود تاکید کرد برای بازگرداندن ثبات به خاورمیانه باید یک چارچوب سیاسی و امنیتی جدید شکل گیرد؛ چارچوبی که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست نمییابد و نگرانیها درباره برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای آن نیز برطرف شود.
این موارد همان موضوعاتی است که پیش از این در جریان مذاکرات چند ماه گذشته ایالات متحده با جمهوری اسلامی نیز پیگیری شده بود اما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدند در مورد هیچ کدام از این سه محور انعطافی از خود نشان دهند که در نهایت به جنگ فعلی بین اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی انجامید.
به گفته امانوئل مکرون، تنها از طریق چنین چارچوبی میتوان صلح و امنیت پایدار را برای کشورهای منطقه تضمین کرد. او در گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان همچنین بر ضرورت بازگشت سریع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
مکرون در این تماس از رییس دولت جمهوری اسلامی خواست فوراً به حملاتی که به گفته او از سوی حکومت ایران - چه بهصورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی - علیه کشورهای منطقه انجام میشود پایان دهد. او بهطور مشخص به فعالیت گروههای مورد حمایت تهران در لبنان و عراق اشاره کرد و گفت تشدید از کنترلخارجشده تنشها میتواند منطقه را به سوی بیثباتی گسترده سوق دهد.
رییسجمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد که فرانسه در چارچوبی کاملاً دفاعی برای حفاظت از منافع خود، شرکای منطقهای و امنیت مسیرهای کشتیرانی اقدام میکند و هدف قرار گرفتن این کشور غیرقابل قبول است. او در این تماس خواستار آزادی و بازگشت دو شهروند بازداشتشده فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شد.
در مقابل، بنا بر روایت منتشرشده از سوی ریاستدولت جمهوری اسلامی، پزشکیان در این گفتوگو تاکید کرده است که ایران در برابر آنچه «متجاوزان» مینامد تردیدی برای دفاع از خود ندارد. به گفته او، حملات اخیر علیه دو جزیره ایرانی جزیره خارک و ابوموسی با استفاده از سرزمین برخی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده است.
روز گذشته مقامات اماراتی این ادعای مطرح شده از سوی حکومت ایران را رد کرده بودند.
پزشکیان همچنین ریشه ناامنی و بیثباتی منطقه را «اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل» دانست و گفت [حکومت] ایران هرگز به دنبال تنش یا درگیری نبوده است. با این حال او تاکید کرد که «ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران» در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور «قاطعانه» عمل خواهند کرد.
این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که جنگ و تنشهای فزاینده در خاورمیانه نگرانیها درباره گسترش درگیری و پیامدهای آن برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در گفتوگو با فایننشال تایمز هشدار داد که اگر متحدان آمریکا در مورد ایران کمک نکنند، ناتو با آینده بسیار بدی روبرو خواهد شد.
او با این استدلال که اروپا و چین برخلاف آمریکا به شدت به نفت خلیج فارس وابسته هستند، گفت: «بهتر است افرادی که از تنگه هرمز سود میبرند، کمک کنند تا مطمئن شویم که هیچ اتفاق بدی در آنجا نمیافتد.»
ترامپ اشاره کرد: «اگر پاسخی داده نشود یا پاسخ منفی باشد، فکر میکنم برای آینده ناتو بسیار بد خواهد بود.»
او به طور تلویحی گفت که میخواهد تیمهای کماندویی اروپایی یا سایر کمکهای نظامی برای از بین بردن نیروهای ایرانی که با پهپادها و مینهای دریایی در خلیج فارس «مزاحمت» ایجاد میکنند، به کار گرفته شوند.
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت پکن باید به ایالات متحده کمک کند تا تنگه هرمز را باز نگه دارد، زیرا «چین ۹۰ درصد نفت خود را از آنجا وارد میکند.»
یک مقام امنیتی عراق به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که چهار موشک اواخر روز یکشنبه در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد فرود آمدند که دومین حمله در یک روز محسوب میشود.
همچنین دو منبع از گروههای شبهنظامی عراق گفتند که این موشکها پایگاه ویکتوریا، که پشتیبانی لجستیکی را برای عملیات نیروهای آمریکایی انجام میدهد، هدف قرار دادند.
تاکنون گزارشی در مورد خسارات احتمالی این حمله موشکی منتشر نشده است.
آسوشیتدپرس نوشت این حمله پس از نخستین حمله که منجر به زخمی شدن چهار پرسنل و کارکنان امنیتی فرودگاه شد، رخ داد.
ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه اعلام کرد که در حال حمله به زیرساختهای دیگر گروه حزبالله در بیروت، پایتخت لبنان، است.
پیش از این، حمله بزرگی حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت هیچ گزارش فوری از تلفات جانی منتشر نشده است.
در این ارتباط، ارتش اسرائیل دستور تخلیه اکثر آن مناطق در بیروت و همچنین جنوب لبنان را صادر کرده بود.
از سوی دیگر، به گزارش این خبرگزاری، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که یک حمله هوایی در منطقه صور منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر شده است.
براساس این گزارش، حمله هوایی دیگری در منطقه مرجعیون منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد.