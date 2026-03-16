به گزارش رویترز، مقام‌های دبی اعلام کردند آتش‌سوزی ناشی از یک حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی مهار شده و در این حادثه هیچ مصدومی گزارش نشده است، اما پروازها به طور موقت متوقف شده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دبی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «یک حادثه پهپادی در محدوده فرودگاه بین‌المللی دبی یکی از مخازن سوخت را تحت تاثیر قرار داد.»

شرکت هواپیمایی امارات نیز در پیامی در شبکه ایکس از تعلیق موقت پروازهای ورودی و خروجی به دبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با بیش از دو هزار حمله موشکی و پهپادی روبه‌رو شده‌اند؛ حملاتی که اهدافی از جمله ماموریت‌های دیپلماتیک آمریکا، پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های حیاتی نفتی، بنادر، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و ساختمان‌های مسکونی و اداری را هدف قرار داده‌اند.

