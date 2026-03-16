سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد سرنگونی حکومت ایران از اهداف جنگ جاری محسوب نمیشود.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، در یک نشست خبری گفت ارتش این کشور ماموریتی برای سرنگونی حکومتها ندارد. او تاکید کرد: «ما در ارتش هدفی برای سرنگونی یک رژیم نداریم. ما رژیمها را سرنگون نمیکنیم.»
به گفته او، هدف عملیات نظامی ایجاد شرایطی است که به گفته او در نهایت «مردم ایران سرنوشت خود را به دست بگیرند و کشورشان را که توسط این رژیم تروریستی به گروگان گرفته شده، بازپس بگیرند.»
به گزارش رویترز، مقامهای دبی اعلام کردند آتشسوزی ناشی از یک حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی دبی مهار شده و در این حادثه هیچ مصدومی گزارش نشده است، اما پروازها به طور موقت متوقف شدهاند.
دفتر رسانهای دبی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «یک حادثه پهپادی در محدوده فرودگاه بینالمللی دبی یکی از مخازن سوخت را تحت تاثیر قرار داد.»
شرکت هواپیمایی امارات نیز در پیامی در شبکه ایکس از تعلیق موقت پروازهای ورودی و خروجی به دبی خبر داد.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با بیش از دو هزار حمله موشکی و پهپادی روبهرو شدهاند؛ حملاتی که اهدافی از جمله ماموریتهای دیپلماتیک آمریکا، پایگاههای نظامی، زیرساختهای حیاتی نفتی، بنادر، فرودگاهها، هتلها و ساختمانهای مسکونی و اداری را هدف قرار دادهاند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد و صبح دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران استقرار نیروهای نظامی، ایجاد ایستهای بازرسی و شنیده شدن صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است.
در شیراز شهروندان گزارش دادهاند که نیروهای بسیج و سپاه در پلیسراه پل فسا، در ورودی شهر، ایست بازرسی برقرار کردهاند.
در سراوان نیز به گفته شاهدان، در ساعات صبح نیروهای نظامی در چند نقطه شهر از جمله چهارراه شهر، خیابان آزادی، چهارراه سپاه، میدان فرمانداری و فلکه قدس مستقر شدهاند.
همچنین در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان شهروندان بامداد دوشنبه از شنیده شدن صدای جنگندهها خبر دادهاند.
در کرج نیز حوالی ساعت ۰۲:۵۰ بامداد چند انفجار گزارش شده است.
در تهران شهروندان اعلام کردهاند که حدود ساعت ۰۲:۵۰ بامداد در غرب شهر یک جنگنده از آسمان عبور کرده و همزمان صدای انفجارهای پیاپی شنیده شده است. همچنین در بخش جنوبی شهرک اکباتان در امتداد خیابان آزادی حدود پنج انفجار شدید همراه با آتش و صدای بلند رخ داده که به گفته شاهدان احتمالاً مربوط به انفجار مهمات بوده است.
نخستوزیر بریتانیا و رییسجمهوری آمریکا درباره اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و برای پایان دادن به اختلال در کشتیرانی جهانی گفتوگو کردند.
ترامپ هشدار داد که اگر متحدان آمریکا در مورد ایران کمک نکنند، ناتو با آینده بسیار بدی روبرو خواهد شد.
امانوئل مکرون: در گفتوگو با مسعود پزشکیان خواستم که فوراً به حملات غیرقابل قبول علیه کشورهای منطقه، چه مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی پایان دهد.
شاهزاده رضا پهلوی: ما با برگزاری باشکوه چهارشنبهسوری، به پیشواز نوروز و بهار آزادی ایران میرویم و نشان میدهیم که روز رهایی ایران نزدیک است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار «پایان فوری مخاصمات» در منطقه شد.
در پی گزارشها درباره احتمال مینگذاری تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، گمانهزنیها در ژاپن درباره احتمال مشارکت این کشور در تامین امنیت این آبراه افزایش یافته است.
خبرگزاری کیودو گزارش داد که موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه، در نشست مجلس مشاوران ژاپن اعلام کرده توکیو با «نگرانی جدی» در حال بررسی اطلاعات مربوط به مینگذاری احتمالی تنگه هرمز توسط حکومت ایران است.
همزمان وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد کوئیزومی شینجیرو، وزیر دفاع ژاپن در گفتوگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود تاکید کرده است که «حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، از جمله در تنگه هرمز، برای جامعه بینالمللی از جمله ژاپن اهمیت فوقالعادهای دارد» و توکیو خواهان «ارتباط و هماهنگی نزدیکتر با کشورهای ذیربط» است.
روزنامه آساهی نیز گزارش داده است که در پی درخواست احتمالی آمریکا برای اعزام کشتیهای ژاپن و دیگر کشورها به تنگه هرمز، وزیران دفاع دو کشور «احتمالاً درباره این موضوع گفتوگو کردهاند».
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجار و پرواز جنگندهها شنیده شده و همزمان ایستهای بازرسی و حضور نیروهای امنیتی در برخی مناطق گزارش شده است.
در لار شهروندان گزارش دادهاند که حدود ساعت ۱:۲۰ بامداد پنج تا شش انفجار رخ داده و همزمان صدای پرواز جنگندهها نیز شنیده شده است. به گفته شاهدان، جنگندهها از حدود ساعت یک بامداد به مدت نزدیک به نیم ساعت بر فراز آسمان شهرک کهنه لارستان در حال پرواز بودهاند. همچنین گزارش شده که در کوههای روستای خلیلی، در مرز شهرستانهای لار و لامرد، شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند سامانه پرتاب موشک مستقر شده و اقدام به شلیک کرده است.
در اراک نیز شهروندان حوالی ساعت ۱:۲۰ بامداد از شنیده شدن صدای رفتوآمد جنگندهها در آسمان شهرستان خبر دادهاند.
در کرج گزارش شده که در بلوار سرداران و در مسیر غرب به شرق ایست بازرسی برقرار شده است.
در تهران نیز شهروندان بامداد دوشنبه از استقرار ایست بازرسی در خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، در کوچه شانزدهم گاندی خبر دادهاند؛ جایی که حضور نیروهای سپاه و خودروهای سنگین گزارش شده است. همچنین حدود ساعت ۳:۲۰ بامداد در منطقه ستارخان چند صدای مهیب انفجار شنیده شده است.
در بهبهان نیز شهروندان از شنیده شدن صداهای انفجار مهیب خبر دادهاند.