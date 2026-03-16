در پی گزارش‌ها درباره احتمال مین‌گذاری تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها در ژاپن درباره احتمال مشارکت این کشور در تامین امنیت این آبراه افزایش یافته است.

خبرگزاری کیودو گزارش داد که موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه، در نشست مجلس مشاوران ژاپن اعلام کرده توکیو با «نگرانی جدی» در حال بررسی اطلاعات مربوط به مین‌گذاری احتمالی تنگه هرمز توسط حکومت ایران است.

هم‌زمان وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد کوئیزومی شینجیرو، وزیر دفاع ژاپن در گفت‌وگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود تاکید کرده است که «حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه، از جمله در تنگه هرمز، برای جامعه بین‌المللی از جمله ژاپن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد» و توکیو خواهان «ارتباط و هماهنگی نزدیک‌تر با کشورهای ذی‌ربط» است.

روزنامه آساهی نیز گزارش داده است که در پی درخواست احتمالی آمریکا برای اعزام کشتی‌های ژاپن و دیگر کشورها به تنگه هرمز، وزیران دفاع دو کشور «احتمالاً درباره این موضوع گفت‌وگو کرده‌اند».

