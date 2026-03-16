گزارش شهروندان: انفجارهای بامدادی، فعال شدن پدافند و استقرار نیروهای نظامی در چند شهر
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند، در چند شهر ایران صدای انفجارهای متعدد، پرواز جنگندهها، فعال شدن پدافند و استقرار نیروهای نظامی گزارش شده است.
در تهران شهروندان اعلام کردهاند که بین ساعت ۲:۵۰ تا ۳:۰۰ بامداد چندین انفجار مهیب در غرب شهر شنیده شده است. همچنین حوالی ساعت ۲:۵۵ بامداد در محدوده پاسداران و نوبنیاد انفجارهای شدید رخ داده و حدود ده دقیقه بعد سامانههای پدافندی فعال شدهاند. به گفته شاهدان، ستونهای دود در اطراف فرودگاه مهرآباد مشاهده شده است.
در همین زمان در محله قاسمآباد و تهرانپارس نیز شهروندان از شنیده شدن صدای ۸ تا ۱۰ انفجار نزدیک خبر دادهاند.
در کرج نیز چندین رویداد گزارش شده است. به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۲:۲۵ بامداد در محله مهر ویلا صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. همچنین در منطقه تهراندشت حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد صدای جنگندهها و پرواز نزدیک آنها گزارش شده است. در منطقه جهانشهر نیز چندین انفجار بسیار سنگین همراه با صداهای انفجار دیگر شنیده شده است.
در منطقه لارستان در استان فارس نیز شهروندان گزارش دادهاند که سامانه پرتاب موشک در کوههای روستای خلیلی در حوالی شهرستان لامرد مستقر شده و اقدام به شلیک کرده است.
همچنین در استان سیستان و بلوچستان گزارشهایی از حضور گسترده نیروهای سپاه در مدرسه قمر بنیهاشم در روستای هدار در بخش جکیگور، نزدیک راسک منتشر شده است.