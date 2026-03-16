ترامپ در گفتوگویی با روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرد کشورهایی که از این مسیر حیاتی انرژی استفاده میکنند باید در بازگشایی آن مشارکت داشته باشند. او گفت: «کاملاً منطقی است که کشورهایی که از تنگه هرمز بهره میبرند کمک کنند تا مطمئن شویم هیچ اتفاق بدی در آنجا رخ نمیدهد.»
او افزود اگر متحدان آمریکا پاسخ مثبتی به این درخواست ندهند، «برای آینده ناتو بسیار بد خواهد بود».
طبق گزارش فایننشال تایمز، ترامپ از چند کشور از جمله بریتانیا، کرهجنوبی، فرانسه، ژاپن و چین خواسته است در یک «تلاش مشترک» برای بازگشایی این گلوگاه راهبردی مشارکت کنند؛ مسیری که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. این درخواست در حالی مطرح شده که به گفته این گزارش، حکومت ایران عملاً پس از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل تردد در این تنگه را مختل کرده است.
ترامپ همچنین درباره توان نظامی حکومت ایران گفت: «ما اساساً [حکومت] ایران را نابود کردهایم. آنها دیگر نیروی دریایی، پدافند هوایی یا نیروی هوایی ندارند. تنها کاری که میتوانند بکنند این است که با گذاشتن مین در آب کمی دردسر ایجاد کنند.»
او در عین حال هشدار داد واشنگتن میتواند حملات بیشتری علیه جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، انجام دهد و گفت: «دیدید که دیروز به خارک حمله کردیم؛ همهچیز بهجز لولهها. ما میتوانیم آن را در پنج دقیقه بزنیم و آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند.»
همزمان ترامپ در اظهاراتی جداگانه جمهوری اسلامی را به استفاده از اطلاعات جعلی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای بزرگنمایی توان نظامی خود متهم کرد. او در متنی که شبکه اجتماعی تروثسوشیال منتشر کرد، گفت: «ایران مدتهاست بهعنوان استاد دستکاری رسانهها و روابط عمومی شناخته میشود. آنها از نظر نظامی ناکارآمد و ضعیف هستند، اما در خوراک دادن اطلاعات نادرست به رسانههای فیکنیوز بسیار ماهرند.»
ترامپ تاکید کرد تهران با استفاده از فناوریهای جدید تلاش میکند تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد. او گفت: «هوش مصنوعی به سلاح دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شده است.»
او در توضیح این ادعا گفت: «آنها قایقهای انتحاری جعلی را نشان میدهند که به کشتیهای مختلف در دریا شلیک میکنند؛ صحنههایی که قدرتمند و ترسناک به نظر میرسند، اما چنین قایقهایی اصلاً وجود ندارند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گزارشهایی درباره آسیب دیدن تجهیزات نظامی آمریکا را رد کرد. او در اشاره به گزارشی از والاستریت ژورنال گفت: «پنج هواپیمای سوخترسان آمریکایی که گفته شده بود سرنگون یا بهشدت آسیب دیدهاند، همگی در حال خدمت هستند.»
ترامپ همچنین به گزارشهایی درباره آسیب دیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن اشاره کرد و گفت: «ایران نشان میدهد که ناو هواپیمابر بزرگ ما در حال سوختن در اقیانوس است. نهتنها در حال سوختن نبود، بلکه حتی هدف حمله هم قرار نگرفت.»
او در ادامه تاکید کرد: «واقعیت این است که [حکومت] ایران در حال نابودی است و تنها نبردهایی که میبرد همانهایی است که از طریق هوش مصنوعی میسازد و رسانههای فاسد آنها را منتشر میکنند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در خلیج فارس و اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز نگرانیها درباره تأثیر جنگ بر بازار جهانی انرژی و امنیت منطقه را افزایش داده است.