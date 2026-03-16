پایگاه بسیج در مجیدیه شمالی هدف قرار گرفت
براساس گزارش مخاطبان ایران اینترنشنال، ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۵ اسفند، پایگاه بسیج ۱۴۹ ظفر در مجیدیه شمالی تهران هدف قرار گرفت.
یک مخاطب ایراناینترنشنال، دوشنبه ۲۵ اسفند خبر داد با استقرار حدود ۳۰ نیروی مسلح نوپو و نفربرها در مسیر جنوب به شمال میدان الغدیر گلشهر کرج، این مسیر بهطور کامل مسدود شد.
مخاطب دیگری اعلام کرد نیروهای امنیتی با موتور، تیربار و تجهیزات وارد بانک ملت در گلشهر کرج، چهارراه گلزار، و همچنین اداره ثبت احوال در گلزار شرقی شدهاند.
از سوی دیگر، ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه، صدای پدافند و انفجار از اطراف گرمدره در استان البرز به گوش رسیده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت: «نزدیک ظهر یکی از ساختمانهای قرارگاه خاتمالانبیا در خیابان زرافشان شهرک غرب تهران هدف قرار گرفت و از همان زمان، مسیر خیابان زرافشان شهرک غرب مسدود شد.»
مخاطب دیگری خبر داد کلانتری ۱۲۳ نیاوران در حملات ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه هدف قرار گرفت.
همچنین حدود ساعت ۱۲:۲۰ ظهر دوشنبه، ساختمان بسیج در خیابان هدایتی تهران، سمت «شهید کرد»، هدف قرار گرفته است.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، دود ناشی از انفجار را در بزرگراه بسیج تهران در حوالی تقاطع بزرگراه باقری نشان میدهد.
ارتش اسرائیل دوشنبه ۲۵ اسفند اعلام کرد در یک حمله مهم در قلب تهران، یک مجموعه «متعلق به رژیم ایران» را که برای توسعه توانمندیهای حمله به ماهوارهها در فضا استفاده میشد، منهدم کرده است.
به گزارش ارتش اسرائیل، این مجموعه برای توسعه برنامههای نظامی فضایی از جمله ساخت ماهواره «چمران-۱» استفاده میشد که بهوسیله صنایع الکترونیک وزارت دفاع جمهوری اسلامی ساخته و در سپتامبر ۲۰۲۴ از سوی سپاه پاسداران به فضا پرتاب شده بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ویدیویی درباره تحولات عملیات «خشم حماسی» در شانزدهمین روز حملات به جمهوری اسلامی گفت جمعه گذشته (۲۲ اسفند) نیروهای ایالات متحده، یک حمله دقیق در جزیره خارک انجام دادند و بیش از ۹۰ هدف نظامی، از جمله انبارهای مین و موشکهای دریایی و دیگر زیرساختهای نظامی را نابود کردند.
سنتکام افزود خلبانان نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران، تاکنون بیش از شش هزار پرواز رزمی انجام دادهاند و تمرکز عملیات بر نابودی موشکهای بالستیک، پهپادها و تهدیدهای دریایی ایران است.
به گفته این فرماندهی، بیش از ۱۰۰ شناور نظامی جمهوری اسلامی نیز منهدم شده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی طی دو هفته گذشته بیش از ۳۰۰ حمله به کشورهایی از جمله کویت، قطر، قبرس، عمان، عربستان سعودی، عراق، ترکیه، بحرین، امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و آذربایجان، انجام داده و غیرنظامیان را هدف گرفته است.
این فرماندهی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با بمبهای خوشهای محلههای غیرنظامی در تلآویو را هدف قرار داده که آمریکا این اقدام را محکوم میکند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۲۵ اسفند، ویرانه بهجامانده از کلانتری نیاوران تهران را پس از حملات هوایی اسرائیل نشان میدهد.