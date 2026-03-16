مهار آتشسوزی در نزدیکی فرودگاه دبی پس از حمله پهپادی؛ پروازها موقتاً متوقف شد
به گزارش رویترز، مقامهای دبی اعلام کردند آتشسوزی ناشی از یک حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی دبی مهار شده و در این حادثه هیچ مصدومی گزارش نشده است، اما پروازها به طور موقت متوقف شدهاند.
دفتر رسانهای دبی در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «یک حادثه پهپادی در محدوده فرودگاه بینالمللی دبی یکی از مخازن سوخت را تحت تاثیر قرار داد.»
شرکت هواپیمایی امارات نیز در پیامی در شبکه ایکس از تعلیق موقت پروازهای ورودی و خروجی به دبی خبر داد.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با بیش از دو هزار حمله موشکی و پهپادی روبهرو شدهاند؛ حملاتی که اهدافی از جمله ماموریتهای دیپلماتیک آمریکا، پایگاههای نظامی، زیرساختهای حیاتی نفتی، بنادر، فرودگاهها، هتلها و ساختمانهای مسکونی و اداری را هدف قرار دادهاند.