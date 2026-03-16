دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری ایرفورس‌وان، حکومت ایران را به سرکوب مرگبار معترضان و انتشار اطلاعات جعلی متهم کرد.

ترامپ تاکید کرد که «حکومت ایران تنها در دو روز ۳۲ هزار نفر از مردم بی‌گناهی را که با دست خالی در خیابان‌ها تظاهرات مسالمت‌آمیز کرده بودند، به‌طور وحشیانه کشت.» او حاکمان ایران را «افرادی تروریست و خطرناک» توصیف کرد و گفت این حکومت در جریان درگیری‌های اخیر «ضربات مهلکی» خورده است.

رییس‌جمهوری آمریکا افزود که به باور او حکومت ایران ممکن است «تا بیش از ده سال نتواند به شرایط پیش از عملیات خشم حماسی بازگردد.»

ترامپ همچنین درباره احتمال مذاکره با تهران گفت: «آنها به‌شدت علاقه‌مند به مذاکره هستند، اما من در حال حاضر تمایلی به این کار ندارم.» او اضافه کرد که وضعیت رهبری در ایران نامشخص است و گفت: «اصلاً نمی‌دانم چه کسی اکنون آنها را رهبری می‌کند و با چه کسی باید مذاکره کرد.»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود به راهپیمایی‌های حکومتی «روز قدس» اشاره کرد و تاکید کرد که تصاویر منتشرشده از حضور گسترده مردم در این مراسم واقعی نیست. او گفت: «آنها یک ویدیوی جعلی با هوش مصنوعی ساختند و مدعی شدند بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای حمایت از حکومت به خیابان آمدند، اما با این کارها راهی به جایی نمی‌برند.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و متحدانش در منطقه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به تشدید بحران و جنگ رسانه‌ای متهم می‌کنند.

ترامپ ساعتی پیش‌ از آن نیز با انتشار متنی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال، جمهوری اسلامی را به استفاده از اطلاعات جعلی و تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی برای بزرگ‌نمایی توان نظامی خود متهم کرد. او در این متن نوشت: «ایران مدت‌هاست به‌عنوان استاد دستکاری رسانه‌ها و روابط عمومی شناخته می‌شود. آنها از نظر نظامی ناکارآمد و ضعیف هستند، اما در خوراک دادن اطلاعات نادرست به رسانه‌های فیک‌نیوز بسیار ماهرند.»

ترامپ تاکید کرد تهران با استفاده از فناوری‌های جدید تلاش می‌کند تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد. او گفت: «هوش مصنوعی به سلاح دیگری برای انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شده است.»

او در توضیح این ادعا گفت: «آنها قایق‌های انتحاری جعلی را نشان می‌دهند که به کشتی‌های مختلف در دریا شلیک می‌کنند؛ صحنه‌هایی که قدرتمند و ترسناک به نظر می‌رسند، اما چنین قایق‌هایی اصلاً وجود ندارند.»

