CENTCOM says US forces complete latest strikes against Iran
US Central Command (CENTCOM) said it completed another wave of strikes against Iran on Wednesday, targeting command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities.
“US forces struck Iranian command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities to further degrade Iran's ability to threaten innocent mariners crewing commercial vessels transiting the Strait of Hormuz,” CENTCOM posted on X.
“CENTCOM used precision munitions to hit targets in multiple locations including Bandar Abbas. Earlier this morning, American forces struck coastal defense and cruise missile sites on Greater Tunb Island during a 90-minute wave. The U.S. military is holding Iran accountable at the Commander in Chief's direction,” it added.