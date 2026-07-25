وجاء أمر ترامب بعد أن كان قد وافق، طوال الـ 13 يومًا الماضية، على تنفيذ الهجمات. ولم يتضح بعد ما إذا كان قراره يقتصر على يوم أمس الجمعة فقط أم أن وقف الضربات سيستمر خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لـ "أكسيوس"، فإن قرار ترامب يعكس رغبته في إتاحة مزيد من المجال أمام الجهود الدبلوماسية، كما يعكس تقييمًا بأن مستوى الهجمات الأميركية الحالي بلغ الحد الأقصى من فاعليته، ما لم تقرر الولايات المتحدة العودة إلى عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقبل ساعات من نشر هذا التقرير، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب امتنع عن إصدار أمر ببدء عملية عسكرية واسعة ضد إيران، رغم أن إسرائيل كانت تتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة الهجوم الكبير الذي لوّح به ترامب، مساء أمس الجمعة أو فجر اليوم السبت.

وذكر موقع "واي. نت" أن إسرائيل قدّرت أن الهجوم الأميركي الواسع سيبدأ مساء الجمعة أو فجر السبت، ما دفعها إلى اتخاذ استعدادات عسكرية كبيرة واستثنائية. لكن مع مرور الوقت، خلص المسؤولون الإسرائيليون إلى أن ترامب قرر التريث ومنح طهران فرصة إضافية لتقديم تنازلات.

وأضافت الصحيفة أن قطر وسلطنة عُمان مارستا، خلف الكواليس، ضغوطًا كبيرة على النظام الإيراني لتليين موقفه ومنع تنفيذ عملية أميركية واسعة كانت تبدو شبه مؤكدة حتى ذلك الوقت.

كما أفادت القناتان 11 و12 الإسرائيليتان بأن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يستعدون لاحتمال اتساع نطاق الحرب مع بدء الهجوم الأميركي المتوقع، والذي كان يُعتقد أنه سيكون أوسع بكثير من الضربات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين، وقد يؤدي إلى انخراط إسرائيل مباشرة في المواجهة. إلا أن ترامب قرر في اللحظة الأخيرة وقف الهجمات لإعطاء فرصة إضافية للدبلوماسية، وهو ما أدى إلى خفض مستوى التأهب الإسرائيلي نسبيًا.

وخلافًا للتوقعات، لم تبدأ الولايات المتحدة هجومها الواسع على إيران، كما أنها لم تنفذ مساء الجمعة أي ضربة جديدة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

ويُنظر إلى توقف الهجمات المتبادلة بعد 13 يومًا من القتال على أنه قد يشكل مؤشرًا جديدًا على انفتاح نافذة للحل الدبلوماسي.

وفي مؤشر آخر، أعلنت وزارة النقل القطرية، يوم السبت 25 يوليو، استئناف حركة الملاحة البحرية لجميع أنواع السفن في المياه الخليجية ومضيق هرمز بشكل كامل اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد 26 يوليو.

وأضاف "أكسيوس" أن الجيش الأميركي قادر على حشد القوات اللازمة خلال فترة قصيرة إذا أصدر ترامب أمرًا باستئناف الهجمات.

ونقل الموقع عن مصادره أن الجيش الأميركي لا يزال يواصل إعداد خطط لاحتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة، لكن ترامب لم يصدر حتى الآن أي توجيه بالمضي في هذا المسار.

وأوضح التقرير أن ترامب كان يوافق، طوال الأسبوعين الماضيين، على خطط الهجوم التي يعرضها عليه الجيش كل مساء، وكانت تُنفذ بعد ساعات. إلا أنه تلقى يوم الجمعة خطة مشابهة، لكنه لم يمنح الضوء الأخضر، وأمر الجيش بعدم تنفيذ أي هجوم.

وبعد وقت قصير من إصدار هذا القرار، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنه لا يزال يحتفظ بخيار مواصلة الهجمات أو حتى تصعيدها، بما في ذلك "تدمير كل ما لديهم".

لكنه أوضح أيضًا أنه يرى أن "الاستراتيجية الأكثر ذكاءً" هي التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال ترامب: "نحن نتحدث معهم في الوقت الحالي. أعتقد أنهم يزدادون جدية يومًا بعد يوم. نحن مستعدون بالكامل ومسلحون وجاهزون للتحرك، لكننا نجري محادثات معهم".

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة 24 يوليو، قال ترامب، خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، إنه لا يعتقد أن النظام الإيراني مستعد حاليًا للتوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف: "أنا مستعد للاستماع".

وأشار التقرير إلى أن قرار ترامب بوقف الهجمات صدر بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران، يوم أمس الجمعة، لإجراء محادثات بشأن ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات إن المحادثات أحرزت تقدمًا، وقد يتم التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران يومي السبت أو الأحد.

وأضافا أنه بعد ذلك، سيتعين على الرئيس الأميركي اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق المقترح من عدمه.