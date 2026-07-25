وقال مصدر مطلع على التخطيط العسكري للصحيفة إن هذه العملية شديدة التعقيد ستتطلب اقتحام آلاف الجنود الأميركيين للمنشآت النووية الإيرانية، مع تجاوز حقول الألغام والعبوات الناسفة، والاستعانة بوحدات هندسية وإنشائية، إلى جانب نشر قوة دفاعية كبيرة لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت.

وقال نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، جوزيف روجرز، للصحيفة: "لا يسعدني قول ذلك، لكنني أعتقد أن الطريق الأكثر ترجيحًا للتخلص من المواد النووية الإيرانية، أو على الأقل ما تمتلكه إيران حاليًا، هو تنفيذ عملية عسكرية، لأن المفاوضات لن تفضي إلى نتيجة في المستقبل القريب".

وأضاف روجرز أنه بعد استكمال هذه المراحل، ستتولى مجموعة صغيرة من قوات العمليات الخاصة تنفيذ المرحلة الفعلية، وهي استعادة المواد النووية في عملية وصفها بأنها شديدة الخطورة.

وقال: "أعتقد أنها ستكون واحدة من أكثر العمليات العسكرية تعقيدًا في التاريخ، إن لم تكن الأكثر تعقيدًا على الإطلاق. ستكون عملية مرهقة للغاية من الناحية اللوجستية، وستُنفذ في بيئة قتالية متنازع عليها. صحيح أن الجيش الإيراني تعرض لدمار واسع، لكنه لا يزال أكثر تطورًا بكثير من القوات الكوبية التي كانت تحمي مادورو (الرئيس الفنزويلي السابق)".

ووفقًا للتقرير، قد تضم قوة العمليات الخاصة السرب الفضي من فريق "سيل 6"، والكتيبة الثانية من قوات رينجر، والسرية 21 للذخائر التابعة للجيش الأميركي، التي ستتولى نقل أي كمية من اليورانيوم المخصب يتم استخراجها من منشأة فوردو المدمرة إلى حد كبير، ومن منشأة أصفهان التي تعرضت لأضرار جسيمة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت في عام 2025 بأن إيران تمتلك أكثر من تسعة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بدرجات تخصيب مختلفة.

وأضافت "نيويورك بوست" أن منشأة أصفهان النووية، الواقعة في منطقة نائية وتخضع لحراسة مشددة، زُوّدت خلال الأسابيع الأخيرة بعبوات ناسفة وأفخاخ متفجرة.

وأوضح روجرز: "يتعين إنشاء طوق أمني حول جميع المواقع التي يُراد دخولها واستخراج المواد منها. وهذا يتطلب نشر قوات برية لتأمين محيط المواقع، ثم تأمين ممر آمن للقافلة حتى تصل إلى المطار".

وأضاف التقرير أن القوات الأميركية ستضطر أيضًا إلى إزالة الأنقاض وفتح مداخل المنشآت التي دُمرت بفعل القصف، بالتزامن مع التصدي لهجمات القوات المسلحة الإيرانية.

من جانبه، قال ريتشارد غولدبرغ، الذي شغل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب منصب مدير ملف مواجهة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي الأميركي: "السؤال هو: إلى متى يمكنكم الحفاظ على هذا الوضع، وفي الوقت نفسه تتمكنون من سحب جميع قواتكم من المنطقة؟".

وأضاف أن تنفيذ المهمة سيتطلب أيضًا السيطرة الكاملة على ممر جوي يسمح بنقل القوات والمواد المستخرجة إلى مكان آمن.

وأشار غولدبرغ إلى أن تقارير استخباراتية أفادت بأن إيران عززت تحصينات منشأة أصفهان، وزرعت ألغامًا متفجرة، وربما نشرت قوات إضافية حولها.

وقال: "لم يعد هناك عنصر مفاجأة. الأهداف ثابتة، ونحن نعرف مواقعها، والإيرانيون أيضًا يعرفون أننا نعرفها".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت الشهر الماضي أن السلطات الإيرانية زرعت ألغامًا ومواد متفجرة داخل أنفاق منشأة "أصفهان"؛ تحسبًا لأي محاولة اقتحام.

كما تشير التقارير إلى أن منشأة جبل "كلنك غزلا" قرب نطنز أصبحت تضم حاليًا مئات أجهزة الطرد المركزي التابعة للبرنامج النووي الإيراني.

وبعد تقارير تحدثت عن نقل مئات أجهزة الطرد المركزي إلى هذه المنشأة الجبلية، أصبحت هي الأخرى هدفًا محتملاً لأي عملية عسكرية.

وقال غولدبرغ: "لا نعرف عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة هناك. هل ستقوم القوات بفتح المنشأة وتدميرها أم استخراج المعدات منها؟ إذا اضطررتم إلى تنفيذ عملية خاصة داخل جبل كلنك كزلا، فذلك يعني على الأرجح أنكم تعتقدون أن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لتدمير المنشأة".

وأضافت "نيويورك بوست" أن القرار بشأن الاكتفاء بالغارات الجوية أو اللجوء إلى عملية برية يعتمد على مدى دقة المعلومات الاستخباراتية الأميركية حول تصميم المنشآت ونقاط ضعفها، على غرار استخدام القنابل الخارقة للتحصينات لاستهداف قناة التهوية التي اعتُبرت "نقطة الضعف" في منشأة فوردو.

وقال غولدبرغ: "هذه في الأساس مهمة تدمير. وإذا قررتم دخول المنشأة، فسيكون الهدف النهائي هو إسقاطها بالكامل".

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن جبل "كلنك كزلا" قد يكون استثناءً مقارنة بمنشأتي أصفهان وفوردو، إذ قد تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق نجاح سريع فيه.

وشبّه غولدبرغ العملية المحتملة بالعملية التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو داخل المجمع الرئاسي في كاراكاس، قائلًا: "قد تشبه العملية في جبل كلنك كزلا تلك العملية؛ حيث تتسلل القوة إلى الموقع، وتزرع المتفجرات، ثم تنسحب".