نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تُعقد الأسبوع المقبل، وربما تستضيفها سويسرا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولي إيران بشأن هذا التقرير.

وفي الوقت نفسه، كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" أنه وافق على طلب طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أبلغها بأن وقف إطلاق النار قد انتهى.

