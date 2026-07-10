قال مندوب البحرين في جلسة مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني: "إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران ليست مسارًا لتسوية الخلافات، بل هي مجرد أداة لإدارة الأزمات وكسب الوقت، في حين أن مواقفها وإجراءاتها الهجومية تظهر على أرض الواقع من خلال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

وأضاف: "منطقتنا تشهد واحدة من أخطر موجات تصعيد التوتر في تاريخها المعاصر، وهي وضعية نشأت نتيجة للهجمات الوحشية وغير المبررة من قِبل إيران ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية".

وتابع أن هذه الهجمات نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مدنية ومنشآت طاقة وبنى تحتية حيوية. علاوة على ذلك، أغلقت طهران مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو إجراء خلق ظروفًا غير مسبوقة للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والمواد الغذائية.