قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه أصدر تعليمات بالرد بقوة إذا نجحت إيران في تنفيذ أي مخطط لاغتياله.

وردًا على التقارير الأخيرة التي تحدثت عن إبلاغ إسرائيل واشنطن بمخطط لاغتياله، قال ترامب إنه لا توجد مؤشرات على وجود خطة جديدة، لكنه أضاف أن طهران تسعى لقتله منذ سنوات.

وأكد: "كل ما يمكنني قوله هو أنني أصدرت التعليمات؛ فإذا حدث لي أي مكروه، فسيتم قصف إيران بمستوى من الهجمات لم تشهده من قبل".