قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن إن جذور الأزمة الحالية تعود إلى سلوك إيران، مشيرًا إلى أنها واصلت انتهاك التزاماتها الدولية.

وأضاف أن طهران خرقت بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، رغم أن هذه المذكرة كانت تمثل «خطوة أولى إيجابية» نحو وقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإطلاق مفاوضات يفترض أن تفضي خلال 60 يومًا إلى اتفاق بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يمثل شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات، مشددًا على التزام باريس بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.