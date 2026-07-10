قال رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي، السيناتور راف تشيكوني، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال، مؤيدًا تصريح رئيس الوزراء الأسترالي بعدم لإقامة مراسم حداد على وفاة المرشد الإيراني الراحل، إن علي خامنئي "لا يستحق أي احترام".

وأضاف تشيكوني أنه لا ينبغي الحداد على شخص "ألحق معاناة هائلة بشعبه" و"ارتكب مجازر بحق عشرات الآلاف من مواطنيه لمجرد مطالبتهم بالحرية"، مؤكدًا: "يجب ألا نقف إلى جانب الإرهابيين".

كما شدد على أن أستراليا لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسات النظام الإيراني وتدينها، مؤكدًا ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي أو تطويره.

ووجّه تشيكوني رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: "واصلوا نضالكم، فالحكومات التي تقمع شعوبها ينتهي بها المطاف إلى السقوط".