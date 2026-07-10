وبحسب التقرير، أفاد أحد المصدرين بأن التحذير الإسرائيلي نُقل إلى المسؤولين الأميركيين خلال الأسبوع الجاري. وقال مصدر آخر إن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت تتلقى خلال الأسابيع الأخيرة معلومات متواصلة عن احتمال وجود محاولات لاغتيال ترامب، إلا أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل كانت جديدة وتتعلق بخطة محددة.

وأضافت "سي إن إن" أن تفاصيل هذه الخطة لا تزال غير واضحة، كما لم يتبين بعد ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد توصلت إليها بشكل مستقل، أم أنها علمت بها فقط من خلال التحذير الإسرائيلي.

وفي رده على طلب الشبكة التعليق على التقرير، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أولًا، أحال البيت الأبيض إلى تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا.

وقال ترامب، الأربعاء 8 يوليو (تموز)، للصحافيين: «إنهم يريدون التخلص من زعيم الولايات المتحدة، أي مني. أنا موجود على جميع قوائمهم. رأيت هذا الصباح أنني موجود في كل قوائمهم. لقد كنت محظوظًا حتى الآن، لكن ربما لن يدوم هذا الحظ طويلاً. إنهم أشخاص أشرار ومرضى، ويجب استئصال هذا السرطان. فالسرطان يجب أن يُزال من الجسد منذ البداية».

كما أفادت "سي إن إن" بأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعد خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يومًا؛ حيث تبادل الطرفان التهديدات والهجمات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي إن الجهود الدبلوماسية لا تزال مستمرة خلف الكواليس.

وأضاف عدد من المسؤولين الأميركيين أن الاستعدادات كانت قد أُنجزت لتنفيذ ضربات محتملة مساء أمس الخميس 9 يوليو، إلا أن المسؤولين الأميركيين فضلوا في نهاية المطاف مواصلة المسار الدبلوماسي، بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري في الوقت الراهن.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه قبل ذلك، جرى على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تسليح المقاتلات، كما أجرى الطيارون تدريبات استعدادًا لاحتمال تنفيذ هجمات. وقال قائد الحاملة، دان كيلر، لآلاف أفراد الطاقم إن الأوضاع تتجه نحو مزيد من التصعيد.

وختمت الشبكة بالإشارة إلى أنه، بالتزامن مع حالة التأهب، واصلت المقاتلات الأميركية تنفيذ مهامها الدفاعية المعتادة، واستمرت الطلعات الجوية العملياتية خلال الليل والنهار.