قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: "كنت أعلم دائمًا أن دونالد ترامب والولايات المتحدة ملتزمان بالكامل تجاه الناتو. كانت هناك خلافات بشأن الإنفاق الدفاعي، لكن الرئيس الأميركي عالج هذه المسألة، وأصبح الحلف اليوم أكثر وحدة من أي وقت مضى".

وردًا على سؤال بشأن احتمال اضطلاع الناتو بدور في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، قال: "تقع إيران خارج نطاق مسؤولية الناتو، لكن هذا لا يعني أن الحلف لا يمكن أن ينخرط في الأمر أبدًا".

وأضاف: "إذا كان ذلك مفيدًا، فإن الناتو مستعد دائمًا للاضطلاع بدور، لكن علينا أن نرى أولًا ما ستشهده الأيام والأسابيع المقبلة". وأكد أن الناتو تحالف دفاعي يركز على حماية منطقة شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن آخر مهمة للحلف خارج هذه المنطقة، في أفغانستان، انتهت بالفوضى، وأن دول الحلف لا ترغب بالانخراط في حرب أخرى.

كما قال إن بريطانيا وفرنسا تقودان الجهود الدولية للمساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.