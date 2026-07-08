قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران طلبت وقفًا مؤقتًا للقتال لإقامة مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، مضيفًا أن الولايات المتحدة وافقت على الطلب، إلا أن إيران أطلقت بعد ذلك صاروخين.
وقال ترامب: "لقد طلبوا وقفًا مؤقتًا. كانوا يريدون الذهاب إلى مراسم تشييع جنازة خامنئي. فقلت: امنحوهم هذه الفرصة. ثم أطلقوا صاروخين. أعني أن ذلك كان أكثر التصرفات جنونًا"
وأضاف الرئيس الأميركي: «كان بإمكاننا قتلهم؛ ولذلك أعتقد أنه ينبغي النظر إلى الأمر من هذه الزاوية أيضًا".
كما قال إن إيران طلبت من الولايات المتحدة عدم استهداف مسؤوليها، مضيفًا: "قلنا لهم إننا لن نقتلكم. لم نفعل شيئًا ضدهم. وفي الواقع، وفرنا لهم الحماية أيضًا".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف "الناتو" في أنقرة، إن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران، مضيفًا أنه إذا حاولت إيران زرع ألغام بحرية، فإن واشنطن ستتصدى لذلك.
وأضاف ترامب أن القوات الأميركية استهدفت، مساء الثلاثاء، جزيرة خرج (خارك)، وتمكنت من تعطيل جزء منها، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر بعدم استهداف خطوط أنابيب النفط، مع توجيه الضربات إلى «بقية الأهداف».
كما قال إن مسؤولي إيران طلبوا وقفًا مؤقتًا للعمليات لإقامة مراسم تشييع علي خامنئي، وإن الولايات المتحدة وافقت على هذا الطلب، لكنه أضاف أن إيران أطلقت بعد ذلك صاروخين، مؤكدًا أن واشنطن «لم تتخذ أي إجراء» ضد طهران خلال فترة التهدئة.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله: "إن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، فجر الأربعاء 8 يوليو (تموز)، إما جرى اعتراضها أو لم تُصب أي هدف، ولم تتسبب في أضرار تُذكر".
وأضاف المسؤول أن الرد الإيراني "فشل في نهاية المطاف"، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأميركية بأذى.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 7 يوليو، هجمات استهدفت 85 قاعدة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، وذلك ردًا على سلسلة من الضربات الأميركية.
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، إن "الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية في المنطقة انتهكت الاتفاق المؤقت، وإن طهران أخطأت في تنفيذ هذه الهجمات".
وأضاف أنه يتوقع استمرار الاجتماعات في إطار وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين الولايات المتحدة وإيران.
وتابع ماكرون أنه لم يسمع خلال اجتماع القادة أي شكوى من ترامب بشأن حلفاء الولايات المتحدة.
وأردف أن المقترح المشترك الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا لإنشاء مهمة بحرية في مضيق هرمز لا يزال مطروحًا.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران انتهى بعد هذه الهجمات.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الجيش الأميركي سيشن، على الأرجح، جولة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران الليلة.
وجاءت تصريحات ترامب قبل لقائه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار إلى الهجمات التي شنتها إيران على سفن في مضيق هرمز، وقال: "لقد أطلقوا عدة طائرات مسيّرة وصاروخًا واحدًا باتجاه السفن، رغم أن تلك السفن كان من حقها التواجد في مضيق هرمز. ولهذا السبب وجهنا لهم الليلة الماضية ضربة قاسية جدًا".
وأضاف: "من المحتمل أن نشن الليلة مرة أخرى هجومًا عنيفًا للغاية. أنا فقط أمنحهم قليلًا من التحذير مسبقًا".
وختم ترامب بالقول: "سنشن الليلة هجومًا عنيفًا للغاية، لكن علينا أن نرى في النهاية كيف ستسير الأمور".
في ظل تصاعد التوترات مجددًا في المنطقة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار مع النظام الإيراني، مؤكدًا أنه يجب "استئصال السرطان".
وقال ترامب، يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، في تصريحات للصحافيين على هامش لقائه الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته في أنقرة، إن الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز أنهت الهدنة، مضيفًا: "من وجهة نظري، انتهى وقف إطلاق النار. لم أعد أرغب في التعامل معهم".
وأضاف الرئيس الأميركي: "إنهم يريدون التفاوض، لكنني أرى أن مواصلة التعامل معهم ليست سوى مضيعة للوقت".
وتابع: "قلنا لهم: اذهبوا وأقيموا مراسم التشييع، لكنهم بدلاً من ذلك بدأوا أمس بإطلاق الصواريخ على السفن، ولذلك وجهنا لهم الليلة الماضية ضربة قاسية جدًا".
ووصف ترامب مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "خطيرون للغاية، وأشرار، ومرضى"، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يضعه على قائمة أهدافه منذ سنوات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر، أمس الثلاثاء 7 يوليو، من أن إضعاف النظام الإيراني لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله.
وشبّه نتنياهو، على غرار ترامب، النظام الإيراني بـ "السرطان"، قائلاً: "عندما تستأصل ورمًا سرطانيًا من الجسد قد يعود مجددًا، لكنك تعلم أنه إذا لم تستأصله فقد يودي بحياتك".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن دعا عدد من مسؤولي ومؤيدي النظام الإيراني، خلال مراسم تشييع علي خامنئي، إلى "الانتقام" واغتيال ترامب ونتنياهو.
وشهدت المنطقة خلال الساعات الـ 48 الماضية تصعيدًا جديدًا، عقب الهجمات التي استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز.
وفجر الأربعاء، شن الجيش الأميركي هجمات على عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت.
وأكد ترامب: "في كل مرة يهاجموننا، سنرد عليهم."، مضيفًا أن الرد الأميركي على هجمات إيران كان "أشد بـ 20 مرة".
وفي سياق ردود الفعل الإقليمية، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات على البحرين والكويت، معتبرًا أنها تؤكد استمرار طهران في تقويض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام.
الأمين العام لـ "الناتو": أتفق مع ترامب بشأن إيران
من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، عن دعمه للضربات الأميركية الأخيرة على مواقع النظام الإيراني، واصفًا إياها بأنها "ضرورية تمامًا".
وقال روته مخاطبًا ترامب: "كان ذلك ردًا قويًا للغاية، وأنا أتفق معك في هذا الشأن".
وأضاف أن امتناع بعض أعضاء الحلف عن التعاون مع واشنطن خلال الحرب مع إيران كان "حالات استثنائية"، مشيرًا إلى أن خمسة آلاف طائرة أقلعت من مطارات أوروبية دعمًا لعملية "الغضب الملحمي"، وأن أوروبا تحولت إلى منصة رئيسية "لإظهار القوة الأميركية وممارستها".
وأصبحت الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين داخل حلف "الناتو".
وكان ترامب قد اتهم، خلال الأشهر الماضية، أعضاء "الناتو" مرارًا بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في حربها ضد إيران.