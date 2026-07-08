قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف "الناتو" في أنقرة، إن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران، مضيفًا أنه إذا حاولت إيران زرع ألغام بحرية، فإن واشنطن ستتصدى لذلك.

وأضاف ترامب أن القوات الأميركية استهدفت، مساء الثلاثاء، جزيرة خرج (خارك)، وتمكنت من تعطيل جزء منها، مشيرًا إلى أنه أصدر أوامر بعدم استهداف خطوط أنابيب النفط، مع توجيه الضربات إلى «بقية الأهداف».

كما قال إن مسؤولي إيران طلبوا وقفًا مؤقتًا للعمليات لإقامة مراسم تشييع علي خامنئي، وإن الولايات المتحدة وافقت على هذا الطلب، لكنه أضاف أن إيران أطلقت بعد ذلك صاروخين، مؤكدًا أن واشنطن «لم تتخذ أي إجراء» ضد طهران خلال فترة التهدئة.