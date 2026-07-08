برلماني إيراني: أحرقوا "مذكرة التفاهم" مع أميركا أمام كاميرات العالم
دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، فريق التفاوض الإيراني إلى إحراق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أمام عدسات وسائل الإعلام العالمية.
وذلك بعد إعادة نشر صور للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد.
وكتب نبويان في منشور على منصة «إكس»: «أيها المسؤولون عن المفاوضات، ردّوا على هذا المقامر الخبيث بوضوح وحزم أمام عدسات الإعلام العالمي، وأحرقوا مذكرة التفاهم، ليعلم المستكبرون في العالم أنكم تمثلون شعبًا عزيزًا وأبيًا".