أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران فجر الأربعاء، نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت 85 موقعًا عسكريًا أمريكيًا، بينها ميناء سلمان، ومقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

كما زعم الحرس الثوري أنه أسقط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 قال إنها كانت تحاول التدخل في العملية.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو أي مصادر مستقلة هذه المزاعم حتى الآن.