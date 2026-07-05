أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، بأنه من المتوقع أن يكون أمن مضيق هرمز أحد محاور النقاش بين قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة هذا الأسبوع في أنقرة.

وقال المسؤول: "من المؤكد أن قضية مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة في هذا الممر المائي ستُطرح للنقاش".

وأضاف أن عدداً من الدول الأعضاء في "الناتو" أبدى استعداده للمشاركة في تأمين الأمن البحري، إلا أن كثيراً منها "لا يمتلك السفن أو المعدات اللازمة لأداء دور فعّال في مهمة بحرية".