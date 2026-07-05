قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة في المكتب السياسي لحركة حماس، محمد درويش، إن الدبلوماسية والمفاوضات يجب أن تحافظا على مكاسب الميدان وتُرسخاها، مؤكداً أن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا كانت البلاد مستعدة للدفاع في الوقت نفسه.

وأضاف قاليباف أنه خلال المفاوضات طُلب من الجانب الأميركي إدراج إنهاء الحرب ضد حلفاء إيران في فصائل "المقاومة" ضمن مذكرة التفاهم.

وأكد أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ حالياً، رغم أن تنفيذها يواجه صعوبات.