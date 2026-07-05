قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تعليقاً على علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لا أعتقد أن هناك أي خلاف بيننا. وعلى عكس كثير من الحلفاء الآخرين، فإننا نقاتل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، وفي 99 بالمئة من الأحيان، نتشارك أنا والرئيس الرؤية نفسها".

وأضاف: "قد تكون هناك بعض الخلافات بيننا، لكننا نطرحها بصراحة، وعادة ما نتوصل إلى حل".

وأكد نتنياهو: "طالما بقيت رئيساً للوزراء، فلن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".