أقرّ مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني، إبقاء غلام حسين محسني إيجئي، أحد أبرز الشخصيات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، رئيساً للسلطة القضائية.
وبموجب القرار، سيواصل إيجئي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ عام 2021، مهامه لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وجاء نشر الرسالة المكتوبة المنسوبة إلى مجتبى خامنئي في وقت غاب فيه عن الظهور، بما في ذلك مراسم صلاة الجنازة، بالتزامن مع اليوم الثالث من مراسم تشييع والده، علي خامنئي، المرشد الإيراني السابق.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تعليقاً على علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لا أعتقد أن هناك أي خلاف بيننا. وعلى عكس كثير من الحلفاء الآخرين، فإننا نقاتل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، وفي 99 بالمئة من الأحيان، نتشارك أنا والرئيس الرؤية نفسها".
وأضاف: "قد تكون هناك بعض الخلافات بيننا، لكننا نطرحها بصراحة، وعادة ما نتوصل إلى حل".
وأكد نتنياهو: "طالما بقيت رئيساً للوزراء، فلن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، غادر مراسم تأبين المرشد الإيراني علي خامنئي في مصلى الخميني، بالتزامن مع تلاوة الآية 95 من سورة النساء، التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾.
وتتحدث الآية عن المؤمنين الذين يتخلفون عن الجهاد من غير عذر، وتقارنهم بمن يجاهدون في سبيل الله، مؤكدة أن للمجاهدين منزلةً وأجرًا أعظم.
ووفقًا للتقارير، قام منظمو المراسم بتلاوة آيات مختلفة من القرآن الكريم أمام الوفود والهيئات الداخلية والخارجية، بحيث حملت كل مجموعة مضامين ورسائل مختلفة.
وأثار خروج حسن الخميني في اللحظة التي كانت تُتلى فيها هذه الآية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، وسط تباينات في تفسير دلالات الواقعة.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة في المكتب السياسي لحركة حماس، محمد درويش، إن الدبلوماسية والمفاوضات يجب أن تحافظا على مكاسب الميدان وتُرسخاها، مؤكداً أن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا كانت البلاد مستعدة للدفاع في الوقت نفسه.
وأضاف قاليباف أنه خلال المفاوضات طُلب من الجانب الأميركي إدراج إنهاء الحرب ضد حلفاء إيران في فصائل "المقاومة" ضمن مذكرة التفاهم.
وأكد أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ حالياً، رغم أن تنفيذها يواجه صعوبات.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في أحدث تقاريرها، أن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال "مرتفعاً"، مؤكدة أن خطر التعرض لأعمال عدائية متعمدة ضد السفن لا يزال قائماً.
ووفقاً للتقرير، استمرت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الـ72 الماضية من دون اضطراب، إلا أن تحذيرات الحرس الثوري الإيراني للسفن، ونشاط الطائرات المسيرة، ومراقبة السفن، والتشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، لا تزال مستمرة. كما أشار المركز إلى استمرار خطر الألغام البحرية العائمة في ممرات الملاحة.
وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بتعرض سفينة شحن لهجوم نفذه مسلحون مجهولون على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله يدعم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكنه يعارض الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.
ونقلت قناة "الحدث" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، خلال اجتماع الحكومة، إن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.
وبحسب موقع "واي نت"، وصف نتنياهو التقارير التي تحدثت عن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إسرائيل الامتناع عن استهداف أنفاق حزب الله في لبنان بأنها "أخبار كاذبة"، وقال: "لم يقل لي شيئاً بهذا الشأن، ولم أتلق منه مثل هذا الطلب. نحن نتصرف وفق اعتباراتنا الخاصة".