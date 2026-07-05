أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في أحدث تقاريرها، أن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال "مرتفعاً"، مؤكدة أن خطر التعرض لأعمال عدائية متعمدة ضد السفن لا يزال قائماً.
ووفقاً للتقرير، استمرت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الـ72 الماضية من دون اضطراب، إلا أن تحذيرات الحرس الثوري الإيراني للسفن، ونشاط الطائرات المسيرة، ومراقبة السفن، والتشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، لا تزال مستمرة. كما أشار المركز إلى استمرار خطر الألغام البحرية العائمة في ممرات الملاحة.
وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بتعرض سفينة شحن لهجوم نفذه مسلحون مجهولون على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.