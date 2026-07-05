قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله يدعم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكنه يعارض الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.

ونقلت قناة "الحدث" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله، خلال اجتماع الحكومة، إن إعادة إعمار قطاع غزة لن تتم قبل تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.

وبحسب موقع "واي نت"، وصف نتنياهو التقارير التي تحدثت عن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إسرائيل الامتناع عن استهداف أنفاق حزب الله في لبنان بأنها "أخبار كاذبة"، وقال: "لم يقل لي شيئاً بهذا الشأن، ولم أتلق منه مثل هذا الطلب. نحن نتصرف وفق اعتباراتنا الخاصة".