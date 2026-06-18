وكتبت نيكي هيلي على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لخطأ فادح أن ندفع أموالاً لإعادة بناء تهديد قمنا بتدميره للتو".

وأضافت هيلي: "إن ضرب المنشآت النووية والصاروخية للنظام الإيراني كان خطوة صحيحة؛ فهذا النظام يرفع شعار الموت لأميركا، ويقتل قواتنا، وحاول اغتيال مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية".

وتابعت قائلة: "الآن، من المقرر الإفراج عن مليارات الدولارات ورفع العقوبات، مع وعود بتدفق المزيد من الأموال لاحقاً". وأكدت هيلي أن إيران ستنفق هذه الموارد- كما فعلت في السابق- على برنامجها النووي ودعم الجماعات والفصائل الموالية لها بالوكالة.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن وصف مايك بنس، النائب السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران بأنها سياسة "مهادنة واسترضاء" لطهران.