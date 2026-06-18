وأضافت مئير: "في النهاية ستتكشف التفاصيل، ولكن من منظور إسرائيل، فقد مررنا بفترات عصيبة للغاية؛ لقد تجاوزنا فرعون، ومحاكم التفتيش، والنازيين الملعونين وبقينا على قيد الحياة، وسنتجاوز هذه المرحلة أيضاً. إن شعب إسرائيل سيبقى صامداً".

من جانبه، أكد المحلل الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط، يوني بن مناحم، لـ"القناة 14" أن ثلاثة بنود في مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تعد "مشكلة للغاية" بالنسبة لإسرائيل. وأوضح بن مناحم أن قطر كانت المحرك الرئيسي والدافع وراء هذا الاتفاق، وبذلت جهوداً حثيثة وراء الكواليس حتى اللحظة الأخيرة لتحقيقه.

وأضاف بن مناحم محذراً: "الخطورة تكمن في أن نجل دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لديهم علاقات تجارية واسعة مع القطريين".

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن الاعتبارات الاقتصادية والمصالح المالية قد غلبت في نهاية المطاف على المصالح الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، مما أدى إلى بلورة مذكرة التفاهم هذه.