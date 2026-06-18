قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات مستقلة ضد إيران، وإنها مستعدة لتنفيذ ما وصفه بـ "عمليات زرقاء وبيضاء" داخل إيران في أي لحظة.

وأضاف أنهم لم يطلبوا من الولايات المتحدة المشاركة في القتال في غزة أو لبنان أو سوريا، وإنما يكتفون بالدعم السياسي والدبلوماسي الذي يوفر لهم الحماية.

وتابع كاتس أن إسرائيل "أضعفت إيران" عبر استهداف قيادات وعلماء نوويين وبنى تحتية، مدعيًا أن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره، وأن الهدف الآن هو منع إعادة بنائه.

كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف إسرائيل بأنها "حليف نموذجي"، مؤكدًا أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي حصلت على هذا الوصف.