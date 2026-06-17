وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشكر لنظيريه: الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، على ما وصفه بـ"حيادهما" خلال الحرب الأخيرة مع إيران.

وقال إنه كان بإمكانهما جعل الأمور أكثر صعوبة على الولايات المتحدة، لكنهما لم يفعلا ذلك

. وأضاف ترامب أنه طلب من الرئيس الصيني في محادثة مطولة الامتناع عن إرسال أو بيع بعض الأسلحة لإيران، وتحديدًا المضادات الجوية المحمولة على الكتف، مشيرًا إلى أن الصين التزمت بذلك في المجمل، وهو ما جعل الأوضاع أفضل بكثير للولايات المتحدة.