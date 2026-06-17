تصريحات حول علاقاته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه طلب منه توخي المزيد من الحذر في العمليات العسكرية في لبنان.

ووصف ترامب نتنياهو بأنه "شخص جيد" ولكنه أحيانًا "يتحمس أكثر من اللازم"، مؤكدًا أنه شريك مهم للولايات المتحدة.

وأضاف أنه قال لنتنياهو: "يمكنك التصرف بلين أكبر؛ ربما ليس من الضروري تدمير مبنى كامل في كل مرة يدخل فيها شخص من حزب الله إليه". ورغم ذلك، أشاد بالتعاون فوق العادي والشراكة القوية بين البلدين.