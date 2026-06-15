قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران أو قد لا يحضرها، لكنه أوضح أن نائبه جي دي فانس، سيشارك في هذه المراسم.

وأضاف أن نص الاتفاق سيُنشر في وقت قريب جدًا بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران).

وقال ترامب أيضًا إنه لن يتم تطبيق أي تخفيف للعقوبات ما لم تنفذ طهران التزاماتها.

وأضاف الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل.

وعن حلفاء الولايات المتحدة، قال: "لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الكثير من المساعدة، لكن الفكرة ليست سيئة".

كما قال ترامب: "نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تسوية الوضع في لبنان أم لا".