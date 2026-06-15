نقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، أنه رغم موافقة مجلس تنظيم شؤون العرض على بث مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 داخل دور السينما، فإن التصريح النهائي لم يصدر بعد من شرطة الأماكن العامة.

ويواجه المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران)، في أولى مبارياته بكأس العالم 2026، لكن حتى قبل ساعات من انطلاق اللقاء لا يزال وضع بيع التذاكر وعرض المباراة في دور السينما غير محسوم.

وبحسب تقرير "مهر"، لم تصدر شرطة الأماكن العامة حتى الآن ترخيص بث المباريات في السينما، إلا أنه في حال حل هذه المسألة وصدر التصريح اللازم من منظمة السينما حتى عصر اليوم، سيتم طرح تذاكر مشاهدة المباريات في دور السينما بسعر 200 ألف تومان.

وأشار التقرير إلى أن توقيت مباريات المنتخب الإيراني في دور المجموعات، والذي يأتي في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر، لن يتعارض مع عروض الأفلام، فيما يأمل أصحاب دور السينما أن يسهم عرض مباريات كأس العالم في تعويض جزء من الخسائر الأخيرة التي تكبدها القطاع.