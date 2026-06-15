قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه من المحتمل أن يلتقي وفدا إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا، حيث قد يتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، على أن تبدأ بعد ذلك الجولة الأولى من المفاوضات اللاحقة.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني لا ينبغي أن يكون معتمدًا أو مرهونًا بمثل هذه الاتفاقات الاقتصادية عبر التفاوض مع الولايات المتحدة.
كما أشار عراقجي إلى أن مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق سيتم التخطيط له بناءً على "انعدام الثقة، وسوابق عدم الالتزام، والتجارب السابقة".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى نص التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إن مذكرة التفاهم ليست مصدر فخر للداخل الإيراني فقط، بل للمنطقة بأكملها و"لمحور المقاومة"، مضيفًا أن تنفيذها الكامل يمكن أن يعالج العديد من القضايا ويخلق ظروفًا جديدة في إيران والمنطقة.
وأضاف بزشكيان أنه "إذا نُفذت جميع بنود التفاهم بشكل صحيح، فستُعتبر وثيقة مشرفة للبلاد".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه بعد نقاشات ومراجعات مختلفة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وافق أكثر من 90 في المائة من الأعضاء على هذا المسار وصوّتوا على ضرورة تنفيذه.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن إيران يجب أن تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكها قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينبغي أن يضع حدًا للبرنامج النووي والصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
كما أشارت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام مفاوضات أوسع بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط.
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إنه يعتقد أن هناك أطرافًا داخل إسرائيل تدعم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد فانس أن "إسرائيل ستتمتع حتمًا بمكانة في المفاوضات، وصنع القرار بشأن تشكيل الشرق الأوسط الجديد".
وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيتضمن عملية تحقق على مرحلتين.
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة دون فرض رسوم".
وأوضح فانس أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال، مضيفًا أنه من المتوقع حضور محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي مراسم توقيع مذكرة التفاهم.
نقلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، أنه رغم موافقة مجلس تنظيم شؤون العرض على بث مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 داخل دور السينما، فإن التصريح النهائي لم يصدر بعد من شرطة الأماكن العامة.
ويواجه المنتخب الإيراني منتخب نيوزيلندا، فجر الثلاثاء 16 يونيو (حزيران)، في أولى مبارياته بكأس العالم 2026، لكن حتى قبل ساعات من انطلاق اللقاء لا يزال وضع بيع التذاكر وعرض المباراة في دور السينما غير محسوم.
وبحسب تقرير "مهر"، لم تصدر شرطة الأماكن العامة حتى الآن ترخيص بث المباريات في السينما، إلا أنه في حال حل هذه المسألة وصدر التصريح اللازم من منظمة السينما حتى عصر اليوم، سيتم طرح تذاكر مشاهدة المباريات في دور السينما بسعر 200 ألف تومان.
وأشار التقرير إلى أن توقيت مباريات المنتخب الإيراني في دور المجموعات، والذي يأتي في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر، لن يتعارض مع عروض الأفلام، فيما يأمل أصحاب دور السينما أن يسهم عرض مباريات كأس العالم في تعويض جزء من الخسائر الأخيرة التي تكبدها القطاع.
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه من المتوقع أن يشارك رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، في مراسم توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية تحقق على مرحلتين، مع توقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة، دون فرض رسوم.
وأشار جيه دي فانس إلى أنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال".