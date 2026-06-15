قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مشيرًا إلى نص التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إن مذكرة التفاهم ليست مصدر فخر للداخل الإيراني فقط، بل للمنطقة بأكملها و"لمحور المقاومة"، مضيفًا أن تنفيذها الكامل يمكن أن يعالج العديد من القضايا ويخلق ظروفًا جديدة في إيران والمنطقة.

وأضاف بزشكيان أنه "إذا نُفذت جميع بنود التفاهم بشكل صحيح، فستُعتبر وثيقة مشرفة للبلاد".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه بعد نقاشات ومراجعات مختلفة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وافق أكثر من 90 في المائة من الأعضاء على هذا المسار وصوّتوا على ضرورة تنفيذه.

