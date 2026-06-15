قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه من المحتمل أن يلتقي وفدا إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا، حيث قد يتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، على أن تبدأ بعد ذلك الجولة الأولى من المفاوضات اللاحقة.

وأضاف أن الاقتصاد الإيراني لا ينبغي أن يكون معتمدًا أو مرهونًا بمثل هذه الاتفاقات الاقتصادية عبر التفاوض مع الولايات المتحدة.

كما أشار عراقجي إلى أن مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق سيتم التخطيط له بناءً على "انعدام الثقة، وسوابق عدم الالتزام، والتجارب السابقة".