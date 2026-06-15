قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إنه يعتقد أن هناك أطرافًا داخل إسرائيل تدعم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد فانس أن "إسرائيل ستتمتع حتمًا بمكانة في المفاوضات، وصنع القرار بشأن تشكيل الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف أن الاتفاق مع إيران سيتضمن عملية تحقق على مرحلتين.

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا على المدى الطويل أمام الملاحة دون فرض رسوم".

وأوضح فانس أنه لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق مع إيران لم تُحسم بعد وتحتاج إلى استكمال، مضيفًا أنه من المتوقع حضور محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي مراسم توقيع مذكرة التفاهم.