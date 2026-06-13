قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز" إن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق مع طهران، واصفًا هذا الاتفاق بأنه "قوي".
وأضاف المسؤول: "نعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق مع إيران، وهو اتفاق قوي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمون الاتفاق أو موعد دخوله حيز التنفيذ.
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعدد من قادة دول الشرق الأوسط خلال قمة "مجموعة السبع".
وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يشارك في اللقاءات الثنائية، التي يعقدها ترامب مع قادة الشرق الأوسط، على هامش القمة.
ومن المقرر أن تُعقد قمة قادة الدول السبع الصناعية الكبرى، المعروفة باسم "مجموعة السبع"، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران)، في مدينة أويان بفرنسا.
أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أنه أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تقديره لدعم الدوحة الحاسم لجهود إسلام آباد "السلمية" في مجريات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وذكر شريف في بيان أن الاتصال جرى مساء الجمعة 12 يونيو (حزيران)؛ حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بما وُصف بـ "اتفاق السلام التاريخي".
كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في أن تمهد هذه الجهود الطريق لسلام واستقرار مستدامين في عموم المنطقة، مؤكداً أن الأمل لا يزال قائماً في أن يوفر هذا المسار ركيزة متينة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، عبر منصة "تروث سوشال"، عرض منشور لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي أشار فيه إلى احتمال التوصل إلى "اتفاق تفاهم" بين طهران وواشنطن خلال 24 ساعة.
وكان شهباز شريف قد كتب على منصة "إكس" أن طهران وواشنطن أصبحتا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق، وأن احتمال استكماله خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة قائم.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده مستعدة لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالسلام بين الولايات المتحدة وإيران إلكترونيًا فور الانتهاء منها.
وقام ترامب بإعادة نشر هذه التصريحات دون تقديم أي تعليق إضافي على منصة "تروث سوشال".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال اجتماع في همدان، إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد" الجاري متابعتها تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وقد تقرر في هذه المرحلة عدم مناقشة الملف النووي.
وأضاف أن موعد التوقيع الدقيق لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أنه "لن يكون غدًا، لكن احتمال حدوثه في الأيام المقبلة غير مستبعد".
وأوضح بقائي أنه بسبب تذبذب الطرف المقابل في أي تصريحات بشأن هذه المفاوضات، يجب توخي الحذر.
كما أضاف أن الطرف المقابل لم يلتزم بشكل مناسب بتعهداته، وأنه ينبغي اتخاذ التقديرات اللازمة وفقًا لذلك.
قال عضو لجنة الصناعة في البرلمان الإيراني، حسن بوربيغلري، إن ما دفع الولايات المتحدة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات هو التفوق العسكري والجاهزية التي تتمتع بها إيران.
وأضاف أن استراتيجية الإيرانية في مواجهة "العدو الأميركي الإسرائيلي" تتمثل في الحفاظ على الجاهزية والتفوق العسكري، مؤكداً أن طهران لن تتنازل عن "خطوطها الحمراء" في المفاوضات.
كما وصف بوربيغلري الهجمات الأخيرة التي شنتها أميركا وإسرائيل بأنها "تحركات تحرشية" ذات طابع دعائي واستعراضي، مشيرًا إلى أن الجاهزية العسكرية الإيرانية آخذة في الازدياد.