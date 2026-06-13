قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعدد من قادة دول الشرق الأوسط خلال قمة "مجموعة السبع".

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يشارك في اللقاءات الثنائية، التي يعقدها ترامب مع قادة الشرق الأوسط، على هامش القمة.

ومن المقرر أن تُعقد قمة قادة الدول السبع الصناعية الكبرى، المعروفة باسم "مجموعة السبع"، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران)، في مدينة أويان بفرنسا.

