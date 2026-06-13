أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أنه أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تقديره لدعم الدوحة الحاسم لجهود إسلام آباد "السلمية" في مجريات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر شريف في بيان أن الاتصال جرى مساء الجمعة 12 يونيو (حزيران)؛ حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بما وُصف بـ "اتفاق السلام التاريخي".

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في أن تمهد هذه الجهود الطريق لسلام واستقرار مستدامين في عموم المنطقة، مؤكداً أن الأمل لا يزال قائماً في أن يوفر هذا المسار ركيزة متينة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.