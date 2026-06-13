قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى الاتفاق المقرر توقيعه مع إيران، يوم الأحد 14 يونيو (حزيران)، إن الاتفاق لا يتضمن أي تحويلات مالية بين الطرفين.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على عكس مئات المليارات من الدولارات التي دفعها أوباما لهم، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال في هذا الاتفاق".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك "في الوقت المناسب"، وبعد استقرار الأوضاع، للتعامل مع المواد النووية المتبقية.

وقال: "في الوقت المناسب، عندما يصبح كل شيء هادئاً، سنتدخل لإخراج المواد النووية المتبقية المدفونة في أعماق جبال الغرانيت الصلبة، ثم سنقوم بتخفيفها وتدميرها، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".