قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، إن احتمالية التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن خلال الأيام المقبلة مرتفعة.

وردّاً على سؤال بشأن احتمال سفر وفد التفاوض الإيراني إلى جنيف أو إسلام آباد خلال اليومين المقبلين لاستكمال مذكرة التفاهم، قال: "يجب انتظار موعد التوقيع الدقيق".

وأضاف بقائي: "لا توجد لدينا أي خطط للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين".

