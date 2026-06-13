قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى الاتفاق المقرر توقيعه مع إيران، يوم الأحد 14 يونيو (حزيران)، إن الاتفاق لا يتضمن أي تحويلات مالية بين الطرفين.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على عكس مئات المليارات من الدولارات التي دفعها أوباما لهم، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال في هذا الاتفاق".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك "في الوقت المناسب"، وبعد استقرار الأوضاع، للتعامل مع المواد النووية المتبقية.
وقال: "في الوقت المناسب، عندما يصبح كل شيء هادئاً، سنتدخل لإخراج المواد النووية المتبقية المدفونة في أعماق جبال الغرانيت الصلبة، ثم سنقوم بتخفيفها وتدميرها، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".
كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، على منصة "تروث سوشال"، أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران يوم غدٍ الأحد.
وبالإشارة إلى بنود هذا الاتفاق، أعرب ترامب عن أمله في أن تصل هذه العملية إلى نتيجتها "بسرعة وسهولة وبشكل سلس"، محذرًا من أنه في حال حدوث عكس ذلك، فإن الولايات المتحدة تمتلك "خيارًا نهائيًا" آخر يأمل ألا تظهر حاجة لاستخدامه أبدًا.
ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه "جدار يمنع الحصول على سلاح نووي"، مؤكدًا أنه لن يتم تبادل أي مبالغ مالية بين الطرفين في إطاره.
وانتقد الرئيس الأميركي الاتفاق النووي لإدارة باراك أوباما، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة 2015"، قائلاً إن ذلك الاتفاق كان يمهد الطريق أمام إيران للحصول على سلاح نووي، في حين أن الاتفاق الحالي يمثل عائقًا أمام امتلاك هذا السلاح.
كما أشار إلى أنه في الوقت المناسب وبعد استقرار الأوضاع، سيتم نقل المواد النووية المتبقية خارج المنشآت في إيران وتدميرها.
وأعرب ترامب عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الأرضية للتعاون بين الولايات المتحدة وإيران ودول الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.
حظر موقع "يوتيوب" قناة وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن تم في وقت سابق حظر النطاق الدولي (.com) للموقع الإلكتروني لهذه الوسيلة الإعلامية.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، وهي ذراع إعلامية أخرى للحرس الثوري، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، أن هذا القرار اتُّخذ عقب نشر تقرير لمنظمة غير حكومية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن "يوتيوب" كان يعرض إعلانات على قنوات تابعة لأفراد ومنظمات إيرانية خاضعة للعقوبات، ومِن المحتمل أنه كان يقدم خدمات لهم من خلال هذا المسار. كما أفادت صحيفة "همشهري" الإيرانية في 12 يونيو الجاري، بأنه بناءً على هذا البحث الذي أجراه "مشروع شفافية التكنولوجيا" غير الربحي، جرى حظر أكثر من 75 قناة.
وتخضع وكالة أنباء "فارس"- باعتبارها الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني- لعقوبات رسمية من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منذ عام 2023.
وخلال السنوات الماضية، حظر يوتيوب مراراً قنوات مرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما)، وقنوات "هسبان تي في"، و"برس تي في"، ووزارة الخارجية الإيرانية بسبب العقوبات؛ وفي حالة بارزة عام 2019، جرى حظر 39 قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وعلاوة على "يوتيوب"، تم حظر النطاق الدولي (.com) لوكالة "فارس" منذ عام 2020.
وقد نفذت مجموعة "فارس"، تحت غطاء وكالة الأنباء، العديد من الإجراءات الأمنية في السنوات الماضية. وفي عام 2022، وفي ذروة احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، تعرضت وكالة أنباء "فارس" للاختراق السيبراني. وأظهرت البيانات المسربة من هذا الاختراق كيف أثرت الوكالة على القرارات الكبرى في إيران من خلال إعداد "النشرات السرية"، فضلاً عن اطلاعها الواسع على المعلومات السرية والأمنية للبلاد.
وكان لدى هذه الوكالة مخططات وتفاصيل دقيقة؛ حيث كشفت وثيقتان وضعتهما مجموعة الهاكرز "بلاك ريوارد" تحت تصرف "إيران إنترناشيونال"- من المعلومات التي تم الحصول عليها إثر اختراق "فارس"- أن غرف الفكر ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني خططت قبل كأس العالم لاستغلال المنتخب الوطني ومنعه من مرافقة الانتفاضة الثورية للشعب.
وتأسست وكالة أنباء "فارس" عام 2002، وهي ليست الذراع الإعلامية الوحيدة للحرس الثوري الإيراني؛ فبعد 10 سنوات من تأسيس "فارس"، وتحديداً في عام 2012، أطلق الحرس الثوري وكالة أنباء "تسنيم".
كما يمتلك الحرس الثوري صحيفة تحمل اسم "جوان"، ومجلة باسم "صبح صادق"، وقناة تلفزيونية تُدعى "أفق". وإلى جانب هذه الوسائل، تدير عشرات الوسائل الإعلامية الأصغر حجماً، الرسمية وغير الرسمية، مثل موقع "مشرق نيوز" الإلكتروني، أهداف الحرس الثوري في الفضاء الإعلامي.
أفادت قناة "الجزيرة"، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن مراسم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد "عبر الإنترنت"، يوم الأحد 14 يونيو (حزيران).
وأشار إلى أن باكستان ستكون المضيف لهذه المراسم التي ستُجرى عبر الاتصال المرئي والإنترنت.
ولم يقدم المتحدث مزيدًا من التفاصيل بشأن المشاركين في المراسم أو مضمون هذا الاتفاق.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، يوم السبت 13 يونيو (حزيران)، إن احتمالية التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن خلال الأيام المقبلة مرتفعة.
وردّاً على سؤال بشأن احتمال سفر وفد التفاوض الإيراني إلى جنيف أو إسلام آباد خلال اليومين المقبلين لاستكمال مذكرة التفاهم، قال: "يجب انتظار موعد التوقيع الدقيق".
وأضاف بقائي: "لا توجد لدينا أي خطط للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين".
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعدد من قادة دول الشرق الأوسط خلال قمة "مجموعة السبع".
وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يشارك في اللقاءات الثنائية، التي يعقدها ترامب مع قادة الشرق الأوسط، على هامش القمة.
ومن المقرر أن تُعقد قمة قادة الدول السبع الصناعية الكبرى، المعروفة باسم "مجموعة السبع"، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو (حزيران)، في مدينة أويان بفرنسا.