أصدرت قيادة قوة دفاع البحرين بيانًا، أشارت فيه إلى الهجمات الأخيرة لإيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يواصل ما وصفته بـ"نهجه العدائي"، و"يتعمد" استهداف المدنيين في البلاد بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضح البيان أن الاستخدام المتعمد للصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي في البحرين، وبجهوزية قتالية عالية، تصدت لهذه الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية.

وأكدت قيادة قوة الدفاع أن جميع الوحدات والأسلحة التابعة لها في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية لحماية البلاد.

كما أعربت القيادة عن فخرها بالجاهزية القتالية ويقظة قواتها في أداء واجبها الوطني للدفاع عن البلاد.