أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت، عند الساعة 2:30 فجر الأربعاء، الأسطول البحري الخامس الأميركي في البحرين بهجوم نفذته طائرات مسيّرة، وذلك رداً على الهجمات الأميركية ضد إيران.

وأضاف الحرس الثوري أن القوات الأميركية شنت في الساعات الأولى من فجر الأربعاء هجمات على مواقع في جاسك وسيريك وقشم، ما أسفر عن أضرار في برج اتصالات بمدينة سيريك وتدمير خزانَي مياه في منطقة بماني التابعة للمدينة.

وأكد الحرس الثوري أن المواجهات لا تزال مستمرة وأن قواته تواصل الرد على الهجمات، محذراً من أن «ردوداً أشد قسوة ستكون في الطريق إذا استمرت الهجمات من قبل القوات المعادية».